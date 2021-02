Covid-19, nuovi contagi nelle scuole di Agropoli e Fisciano: scatta la chiusura

Aumentano ancora i casi positivi nelle scuole del salernitano. Ad Agropoli numerosi docenti scuola media "Vairo" di via Moro sono in quarantena in via precauzionale, in attesa del risultato del tampone. “Questo stato di cose porta una difficoltà oggettiva per la scuola nel poter garantire le lezioni in presenza” dichiara il sindaco Adamo Coppola. Da qui la scelta, d'accordo con il dirigente scolastico, di sospendere le attività didattiche in presenza fino al prossimo 15 febbraio. Scelta che mira a garantire un rientro in sicurezza. Le attività didattiche, intanto, proseguiranno in dad. Nelle altre scuole si potrà tornare in classe da domani, 9 febbraio.

Gli altri comuni

Dopo l’accertata positività di un’alunna frequentante la classe 1a sezione A dell’I.C. "Rubino Nicodemi" di Fisciano, l’amministrazione comunale provvederà alla chiusura per domani 9 Febbraio dell’intero plesso centrale dell’Istituto per la sanificazione dei locali. Si procederà - annuncia il primo cittadino Vincenzo Sessa - alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la suddetta classe nonchè del personale docente ed ATA venuti in contatto con l’alunna positiva. A partire dal 10 febbraio, sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza”.