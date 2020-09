Covid-19 ad Ascea, cinque stranieri positivi in una struttura

Cinque persone di nazionalità straniera "asintomatiche" (non cittadini di Ascea e domiciliati tutti in un'unica struttura) sono stati posti "in quarantena per motivi di sanità pubblica".

I controlli

La comunicazione arriva dal sindaco Pietro D’Angiolillo: “Ho assunto i provvedimenti del caso ed a breve saranno posti in quarantena anche tutti gli ospiti della struttura. Invito tutti alla prudenza ed al senso di responsabilità”.