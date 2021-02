Covid-19, collaboratore scolastico positivo a Fisciano: scatta la quarantena per docenti e alunni

La scuola sarà chiusa domani e dal 4 e fino al 12 febbraio, sarà attivata la didattica a distanza per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Lancusi

Il Covid-19 continua a girare nelle scuole. Oggi è stata accertata la positività di un collaboratore scolastico dell’Istituto Comprensivo "Don Alfonso De Caro" di Lancusi (Fisciano).

La prevenzione

Dal Comune fanno sapere che “sentito il Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione collettiva nonchè il dirigente scolastico dell'Istituto” si provvederà alla messa in quarantena del personale docente, Ata e degli alunni venuti in contatto con il collaboratore ma anche alla sanificazione dell’intero edificio scolastico. Pertanto, la scuola sarà chiusa domani e dal 4 e fino al 12 febbraio, sarà attivata la didattica a distanza per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Lancusi.