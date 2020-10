Covid-19 al Comune di Scafati, secondo assessore contagiato: è Di Massa

Dopo Alfonso Di Massa, anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Scafati Arcangelo Sicignano è risultato positivo al Covid-19. La notizia è iniziata a circolare nelle ultime ore e viene confermata da ambienti vicino al sindaco Cristoforo Salvati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

E, proprio il primo cittadino, ha disposto nuovamente la sospensione delle attività all’interno di Palazzo Mayer, per consentirne la sanificazione. Intanto, l’Asl è già al lavoro per la ricostruzione dei contatti dell’assessore, che è in isolamento domiciliare in buone condizioni di salute.