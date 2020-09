Covid-19 a Conca dei Marini, contagiati due turisti francesi: scatta la sanificazione

Due coniugi francesi hanno frequentato, nei giorni scorsi, hanno soggiornato a Conca dei Marini e frequentato luoghi della Costiera Amalfitana dal 30 agosto al 5 settembre. Una volta rientrati in patria sono risultati positivi (ma asintomatici) al Covid-9.

I controlli

Dal Comune fanno sapere che i locali di ristorazione e accoglienza di Conca dei Marini frequentati dai turisti sono stati attenzionati ed hanno comunicato di aver ottemperato a tutte le forme di prevenzione previste per il contrasto a fattori epidemiologici riconducibili al Covid-19, così come da documentazioni pervenute al Protocollo Generale di questo Ente. In particolare, gli esercizi commerciali, di ristorazione e di accoglienza turistica hanno praticato il tracciamento delle persone ospitate, la misurazione della temperatura all'atto dell'ingresso, le sanificazioni previste e quant'altro disposto dalle Autorità per quanto attiene alle misure di prevenzione epidemiologica. Il personale degli esercizi, ma anche i titolari degli stessi, si sono immediatamente e volontariamente sottoposti a test, e la totalità degli stessi è risultata essere negativa al virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello

“Pertanto – continua la nota – si esorta comunque a mantenere alta l'attenzione alle misure di prevenzione previste e disposte dalle Autorità Sanitarie, ma nel contempo si esorta altresì a non diffondere notizie non rispondenti alla realtà che creano disagio e forniscono una non corretta informazione per la generalità dell'utenza. Al momento le attività di ristorazione e di accoglienza riguardanti il Borgo Marina di Conca nonché l'intero territorio di Conca dei Marini procedono regolarmente in piena tranquillità. All’atto del pervenire delle notizie riguardanti le circostanze di cui sopra, si è proceduto a rendere edotto il Servizio Sanitario Locale”.