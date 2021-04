Covid-19, aumentano i contagi nei comuni: il report dei sindaci

Il virus, purtroppo, continua a circolare sia nelle città che nei comuni più piccoli del territorio provinciale. I sindaci invitano al rispetto delle normative anti-Coronavirus in vigore anche per la zona gialla

Aumentano i casi positivi al Covid-19 da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 5 contagi sono stati rilevati a Montecorvino Rovella (39 totali), 5 a Sassano (81), 3 a Pontecagnano Faiano (226), 3 ad Altavilla Silentina (39), 1 a Campagna (112), 1 a Polla (27).

L'appello

Il virus, purtroppo, continua a circolare sia nelle città che nei comuni più piccoli del territorio provinciale. Per questo i sindaci, nonostante la zona gialla, invitano i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore per prevenire un ulteriore incremento dei contagi.