Covid-19, tre alunni e un'insegnate contagiati a Battipaglia: altri 4 casi a Nocera Superiore e San Severino

Dopo il primo caso di contagio, nella stessa classe del bimbo già risultato positivo e posta in quarantena, sono stati registrati altri tre alunni ed un’insegnante positivi al Covid-19 nella città di Battipaglia. Lo conferma, su Facebook, la sindaca Cecilia Francese. Dunque, sono 6 i nuovi casi positivi in città per un totale di 23. Il dato, comunque, è provvisorio in quanto si attende l’esito di altri tamponi che dovrebbero arrivare entro il pomeriggio di oggi. “I bambini risultati al Covid-19 stanno bene e non presentano sintomi particolari, ad ogni modo esprimiamo la nostra vicinanza a loro, alle famiglie coinvolte e, naturalmente, a tutte le persone a tutt’oggi risultate positive nella nostra comunità”. E poi chiarisce: “Nessun battipagliese è ricoverato in ospedale”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’agro nocerino sarnese

Due nuovi casi positivi sono stati accertati nel comune di Nocera Superiore e già si trovano in isolamento preventivo ed attualmente sono monitorati. “La curva dei contagi e le nuove misure restrittive – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano - c'impongono di avere un comportamento di responsabilità e cautela per contenere la diffusione del virus. Rispettiamo, quindi, il distanziamento sociale, usiamo sempre la mascherina, sia all’aperto che in luoghi chiusi, atteniamoci ai Protocolli previsti dal DPCM e dalle Ordinanze”. Altri due contagiati anche a Mercato San Severino: sono congiunti di un altro concittadino residente al Capoluogo e risultato positivo al Covid-19 giovedì. “I nostri concittadini – precisa il primo cittadino Antonio Somma - sono asintomatici ed erano già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni”.