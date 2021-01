Covid-19: nuovi contagi ad Angri, Pagani e in tre case di riposo

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno. Nel comune di Pagani sono stati rilevati ben undici contagi: i totali sono 81, di cui 4 ospedalizzati e 77 domiciliari. Altri tre 3, invece, ad Angri su 22 complessivi (20 asintomatici e 2 sintomatici).

Vallo di Diano

Un’anziana ospite della casa di riposo situata in località “San Vito” a Sant’Arsenio è risultata positiva al virus. La positività è emersa nel corso di un controllo presso l’ospedale di Polla. Il Comune, guidato dal sindaco Donato Pica, ha disposto la quarantena degli operatori sanitari e degli ospiti della struttura. Cinque, invece, sono le persone risultate positive in una struttura per anziani di Albanella, due operatori e tre ospiti. Altri tre anziani positivi al Coronavirus ed ospiti del centro anziani di Novi Velia, ieri sera sono stati trasferiti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.