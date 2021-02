Covid-19, nuovi casi di contagio in sette comuni del salernitano

Nuovi casi di Coronavirus, anche in serata, come comunicato dai rispettivi sindaci attraverso i loro canali istituzionali

Nuovi casi di Coronavirus, anche in serata, come comunicato dai rispettivi sindaci attraverso i loro canali istituzionali. A Pagani sono 7 i nuovi positivi di oggi, mentre a Giffoni Sei Casali 4, così come ad Altavilla Silentina. Sono invece 9 i positivi di oggi a San Valentino Torio. Un nuovo caso nel comune di Piaggine, con l'intero nucleo familiare che si è messo in quarantena volontariamente.

Gli altri comuni

Nove i positivi ad Angri, con sei persone che sono invece guarite. A Scala, invece, si registrano 3 nuovi casi di positività al Covid-19. La comunicazione istituzionale: "M.C, E.A.C. ed E.A.L appartenenti al nucleo familiare del Consigliere Comunale, Lorenzo Esposito Afeltra sono risultate positive in seguito ad un contatto familiare non residente. Lorenzo Esposito Afeltra si è sottoposto al tampone che ha dato esito da ripetere"