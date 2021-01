Covid-19: nuovi contagi in tre comuni, positivo vicesindaco di Perdifumo. Primi vaccini agli anziani

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nel salernitano. Questa mattina sono stati rilevati altri 9 contagi a Baronissi (74 totali), 6 ad Angri (127 totali) e 2 a Campagna su 108 complessivi, di cui 87 si sono sviluppati all’interno di 27 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).

Il politico

Il vice sindaco di Perdifumo Rosaria Malandrino annuncia sui social di essere risultata positiva al tampone antigenico eseguito ieri (unica positiva sui 41 tamponi effettuati per lo screening disposto dal comune prima della riapertura della scuola). “Essendo un test non diagnostico, come da protocollo, ho provveduto ad effettuare, immediatamente, il test molecolare presso l’ospedale di Agropoli”. E aggiunge: “Intanto mi sono sottoposta ad isolamento fiduciario insieme alla mia famiglia, sperando che nella giornata di domani arrivino buone notizie e sia stato solo un falso allarme”.

I primi vaccini in Rsa e cliniche

Negli ultimi giorni, sempre nel Cilento, il siero anticovid è stato somministrato agli ospiti e ai sanitari di una casa di riposo situata in località Massa di Vallo della Lucania, nell’ambito della campagna vaccinale avviata dall’ospedale “San Luca” dove sono state completate in tempo di record, le somministrazioni agli operatori sanitari vallesi, mentre ieri sono iniziate all’ospedale di Sapri. Partite le vaccinazioni anche nelle cliniche private: ieri è toccato al personale della clinica “Cobellis” e dell’Icm di Agropoli.