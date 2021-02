Covid-19: nuovi contagi in sei comuni, a Felitto si azzerano

Altro aumento dei casi positivi da nord a sud della provincia di Salerno. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore per prevenire la diffusione del virus

Aumentano ancora i contagi nei comuni della provincia di Salerno. Otto nuove positività al Covid-19 sono state rilevate, questa mattina a Baronissi (50 totali); 6 a Campagna (96 totali, di cui 76 si sono sviluppati all’interno di 28 famiglie); 3 a Pontecagnano (146 totali) dove sono risultati positivi al tampone anche un alunno e un operatore dei plessi facenti parte dell’Istituto comprensivo “Moscati”.

Gli altri comuni

Un solo nuovo contagio a Cannalonga, Sassano, Sicignano degli Alburni. Felitto, invece, torna Covid Free: “Con immenso piacere, comunichiamo la guarigione dei due compaesani risultati positivi al covid19 nei giorni scorsi. Al momento, uno dei due compaesani è ancora monitorato in ospedale ma speriamo di rivederlo presto tra noi”. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore per prevenire la diffusione del virus nei rispettivi comuni.