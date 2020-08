Covid-19: nuovi contagi a Battipaglia, Caggiano e Palinuro

Aumentano i contagi in provincia di Salerno. Nella serata di ieri, dopo l'ultimo aggiornamento, è stato registrato un caso positivo rilevato a Palinuro: si tratta di una persona di Milano in vacanza, che è stata trasferita, per motivi precauzionali, al Polo Covid di Scafati. E’ stata subito effettuata la tracciatura di contatti e questa mattina sono stati eseguiti i relativi tamponi.

Gli altri casi

Sempre in mattinata risultano due positivi a Battipaglia, entrambi rientrati dalla Sardegna. Altro caso positivi riguarda un cittadino di Ceraso che è risultato positivo al Covid-19. L’Asl - comunica il sindaco Gennaro Maione - ha iniziato ad effettuare i tamponi a tutti coloro che hanno avuto rapporti con l’uomo.