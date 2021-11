Covid-19, nuovi contagi in tre comuni salernitani: il report dei sindaci

Aumentano, seppur lievemente, i contagi in alcuni comuni del Salernitano. A Camerota, questa mattina, l’Asl ha comunicato la fine dell’isolamento domiciliare per due cittadini di Camerota e per un cittadino di Licusati. Inoltre, ha accertato la positività al covid-19 di una cittadina di Marina di Camerota (i totali sono 22) e la fine della sorveglianza attiva per un'altra cittadina risultata positiva precedentemente.

Gli altri comuni

Altri 3 casi positivi, inoltre, sono stati rilevati nelle ultime ore anche ad Eboli (totali 37); 2, invece, quelli riscontrati a Campagna (totali 18). I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore per prevenire la diffusione del virus nelle rispettive città.