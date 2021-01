Covid-19: nuovi contagi in quattro comuni, apre l'Usca a Bellizzi

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nei comuni della provincia di Salerno. Altri 8 sono stati rilevati nel comune di Campagna, 6 dei quali accertati grazie all’azione di prevenzione attivata con i 500 tamponi effettuati sul territorio il 29 dicembre scorso. I risultati delloo screening sono ancora parziali poiché manca la comunicazione ufficiale dell’esito di circa 100 tamponi. Pertanto, i positivi presenti, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 85, di cui 57 si sono sviluppati all’interno di 21 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).

Gli altri comuni

Sei nuovi contagi a Pagani (totali 841); sono 259 complessivi ad Eboli e appena 10 a Bellizzi dove il sindaco Mimmo Volpe annuncia: “In collaborazione con AFT medici di Base di Bellizzi e del distretto sanitario 65 abbiamo attrezzato un ambulatorio Usca preso i locali del campo sportivo Nuova Primavera per effettuare i tamponi anche in Drive In. Sempre in uno spirito di collaborazione tra enti la nostra Farmacia Comunale attraverso Bellizzi Farm ha messo a disposizione dei medici di base e ai pazienti positivi con patologie particolari i saturimetri gratis. Basta prenotarsi attraverso i nostri medici per ottenerlo direttamente a casa. Dobbiamo imparare ad essere più accorti e pronti a gestire le criticità finché non riusciremo a vaccinare le nostre comunità. Specialmente verso le categorie più fragili”.