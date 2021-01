Covid-19: nuovi casi positivi in tre comuni, contagiato addetto allo scuolabus

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Altri sei contagi sono stati rilevati a Campagna (107 i totali) con altre 10 guarigioni; altri 2 a Pontecagnano Faiano (153 totali) con 3 guarigioni, mentre Vietri sul Mare è tornata ufficialmente Covid Free: “Ora più che mai non dobbiamo abbassare la guardia” dichiara il sindaco Giovanni De Simone.

Il caso Olevano

Due nuovi casi positivi sono stati registrati ad Olevano sul Tusciano. Tra questi vi è uno degli addetti dello scuolabus in servizio nel comune dei Picentini. Per questo il sindaco Adriano Volzone ha firmato un’ordinanza per sospendere le attività didattiche in presenza negli istituti scolastici fino al prossimo primo febbraio. L’amministrazione comunale e l’Asl sono al lavoro per ricostruire i contatti diretti dell’ausiliario.