Covid-19 in Campania, De Luca: "Tutto sotto controllo, rispettare le ordinanze"

In Campania l'emergenza Coronavirus è "pienamente sotto controllo", ma occorre continuare a lavorare per contenere i contagi. A dirlo il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, parlando in occasione dell'apertura del Dea di I livello presso l'ospedale di Piedimonte Matese in provincia di Caserta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le ordinanze in vigore

Il governatore ha colto l'occasione per ricordare ai campani che "sono ancora in atto le ordinanze che vietano gli assembramenti, in caso di assembramento di più di 3 o 5 persone bisogna indossare obbligatoriamente la mascherina, e che sono ancora vietate le feste in locali pubblici e in luoghi privati, a maggior ragione oggi alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico". "Chiedo ai nostri concittadini, insieme con le autorità sanitarie, di aiutarci nel lavoro di contenimento del Covid. E' un lavoro difficile che richiede senso di responsabilità e grande impegno nel rispetto delle misure sanitarie per il contenimento del contagio da parte di tutti", ha concluso il presidente.