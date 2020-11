Covid-19: nuovi contagi in 7 comuni, positivo anche il presidente della Provincia

E' positivo al Covid-19 anche il presidente della Provincia, Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio. "Cari amici e concittadini, è giusto comunicarvi che sono risultato positivo- ha detto il presidente - Martedì notte ho avuto febbre, dolori, brividi di freddo, mal di gola, mal di testa. E' stata una brutta nottata. Ieri mattina ho fatto subito il tampone e sono rimasto chiuso in casa. Ieri e oggi ho continuato ad avere sintomi simili a quelli dell' influenza stagionale, presenti tutt' ora. Sono dunque sintomatico, ma come vi dicevo sto fondamentalmente bene. Come vedete il Covid esiste eccome. Ecco perchè bisogna stare attenti ad ogni minimo comportamento. Negli ultimi due giorni abbiamo avuto a San Valentino Torio altri 5 casi di contagio e 9 guariti. Numeri alti oggi in Italia, circa 34.000, e in Campania dove sono circa 3.900 i nuovi casi di oggi. Record negativo oggi in Provincia di Salerno, dove i nuovi casi sono più di 600". A San Valentino, attualmente, 96 i contagi di cui 2 ospedalizzati. "Andiamo avanti senza paura ma con attenzione e rigore. Grazie a tutti voi per la collaborazione", ha concluso Strianese.

Gli altri contagi

Intanto, a Pagani 12 nuove persone positive al Covid-19 e 15 i guariti: il numero dei contagi attualmente è di 280, mentre a Siano 7 i nuovi casi sui51 totali. Lievita, purtroppo, ol numero dei contagi anche a Fisciano, come fa sapere Vincenzo Sessa: 11 i nuovi positivi. Si tratta della signora Assunta Ingino residente a Fisciano capoluogo, di due concittadini residenti alla frazione Penta, appartenenti allo stesso nucleo familiare, in isolamento da giorni per sintomi sospetti, di altri 2 cittadini residenti alla frazione Lancusi, appartenenti al nucleo familiare di un caso accertato precedentemente, di una concittadina residente alla frazione Penta, appartenente al nucleo familiare di un caso rilevato nei giorni scorsi. Ancora di 3 concittadini residenti alla frazione Penta, appartenenti allo stesso nucleo familiare, di un concittadino residente a Fisciano capoluogo, di un residente alla frazione Lancusi, appartenente al nucleo familiare di un caso accertato precedentemente. "Per tutti sono sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. - ha aggiunto il primo cittadino - Un ringraziamento per l’autorizzazione alla diffusione del nome e la mia vicinanza a chi, a vario titolo, sta vivendo un momento difficile"

I casi



A Mercato San Severino, 7 i nuovi casi: positivi, il signor Vincenzo Costabile (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) residente al Capoluogo, il signor Tommaso Leone (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) residente nella frazione San Vincenzo, il signor Alfonso Sellitto (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) residente nella frazione Sant'Eustachio, un concittadino residente nella frazione Curteri, 2 concittadini residenti nella frazione San Vincenzo e una residente al Capoluogo. Tutti sono in isolamento domiciliare presso le proprie abitazioni. Ancora, ad Angri, 21 nuovi positivi al Covid-19, di cui 18 asintomatici e 3 sintomatici, mentre 5 sono le guarigioni registrate. A Roccapiemonte, infine, due nuovi casi e due guariti. Auspicabile che tutti indossino la mascherina, mantengano la distanza di sicurezza di un metro ed evitino gli assembramenti.