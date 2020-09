Covid-19, undici positivi nello "Sprar" di Pontecagnano: scatta l'isolamento

Presso la struttura Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) sono stati rilevati 11 nuovi contagi da Covid-19. Lo comunica il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ai suoi concittadini attraverso un post su Facebook. Il centro è composto da un totale di 40 persone. I restanti ospiti sono stati tutti sottoposti a tampone, così come gli operatori e il personale, risultando tutti negativi.

Il commento

Il primo cittadino dichiara: “Ringrazio i coordinatori della struttura di accoglienza perché, grazie alla loro collaborazione, abbiamo provveduto rapidamente all'immediato isolamento dei positivi. Gli stessi non presentano sintomi particolari e le loro condizioni non destano preoccupazione. Attraverso il lavoro sinergico con C.O.C. - Centro Operativo Comunale - e Asl, abbiamo effettuato con urgenza e in tempi brevissimi una mappatura chiara, tale da consentirci di mettere in campo tutte le misure utili ad arginare il pericolo contagio”. Inoltre il sindaco ha chiesto immediatamente al Prefetto assistenza e presidio, attraverso le forze dell'ordine, per garantire il rispetto della quarantena obbligatoria. “Ripeto ancora che abbiamo bisogno della collaborazione di ogni singolo cittadino assumendo comportamenti responsabili. Le unità a disposizione delle Forze dell'Ordine non sono sufficienti a garantire un presidio fisso ad ogni angolo della città, pertanto prevale il buon senso di ognuno di noi. Le norme possono essere eluse, il virus no. Il pericolo di contagio è ancora presente e non va assolutamente sottovalutato” conclude Lanzara.