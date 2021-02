Covid-19, aumentano i contagi nelle scuole: scattano le chiusure

Sale l'apprensione in alcuni comuni della provincia di Salerno per la diffusione del virus tra il personale scolastico e gli alunni

Aumentano i contagi delle scuole della provincia di Salerno. Oggi, a causa della positività di un’alunna frequentante la scuola dell’infanzia dell’I.C."Rubino Nicodemi" di Fisciano, si procederà alla messa in quarantena di tutti gli alunni ma anche del personale docente ed Ata venuti in contatto con il caso positivo. Sarà, inoltre, disposta la chiusura dell’intero plesso scolastico di Fisciano, domani 11 febbraio, per la sanificazione dei locali.

Gli altri comuni

Nell’Agro, precisamente a San Valentino Torio, il Coc ha deciso all’unanimità che le scuole pubbliche, a partire dalla giornata di domani (11 febbraio) resteranno chiuse fino al 28 febbraio, a seguito degli ultimi dati sui contagi. Di conseguenza, si passerà alla didattica a distanza. Nella zona sud, a Caggiano, invece, è stata comunicata la positività di una insegnante dell'Istituto Comprensivo: la donna, residente in un comune limitrofo, è asintomatica. Per questo domani (giovedì 11 febbraio) e dopodomani (venerdì 12 febbraio) la scuola resterà chiusa. E' stato programmato anche uno screening scolastico che verrà effettuato nei prossimi giorni.

La prevenzione

Intanto, a Nocera Inferiore, dall’ 11 gennaio procedono le operazioni di screening anti-covid sul personale scolastico nocerino promosse dall’Amministrazione comunale e dal Distretto Territoriale di prevenzione collettiva dell’ Asl.

L’ esecuzione dei test effettuati sino ad oggi ha permesso di sottoporre a tampone 600 soggetti, tra coloro che volontariamente hanno aderito alla campagna di prevenzione realizzata per il Comune di Nocera Inferiore nel Consorzio di Bonifica. Quattro sono state le date in cui si è proceduto alle operazioni di screening: ogni data ha coinvolto 150 soggetti. “L’ Amministrazione comunale - si legge in una nota - ringrazia per la collaborazione la Protezione Civile Comunale ed il Consorzio di Bonifica. Il loro impegno, unito a quello costante del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, permette di garantire lo svolgimento delle operazioni di screening in maniera coordinata, organizzata e sicura.