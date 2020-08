Covid-19: contagiata anche una coppia di Pontecagnano

Altri due contagi nel salernitano: è risultata positiva al Covid-19, infatti, una coppia di Pontecagnano Faiano. Già in quarantena obbligatoria, i due fidanzati hanno fornito le informazioni per ricostruire la mappatura dei contatti. Attivate rapidamente tutte le misure di contenimento, come assicurato dal sindaco Giuseppe Lanzara.

L'appello

L'appello alla comunità, dunque, è di prestare massima attenzione e di adottare ogni precauzione anti-Covid prevista, in quanto, come si evince dai dati, il virus non è stato ancora sconfitto.