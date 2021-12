Covid-19 in Campania: 1.841 nuovi contagi e 10 decessi, in crescita i ricoveri

Sono 1.841 i nuovi contagi in Campania, su 38.876 tamponi effettuati ieri. Altri sette, inoltre, i decessi nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri: lo rende noto l'Unità di Crisi. In crescita rispetto al precedente bollettino il dato dei ricoveri: per quanto riguarda il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati si passa da 26 a 33, mentre per i posti occupati in degenza da 395 a 412.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 412

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.