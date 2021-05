Covid-19, un morto a Giffoni Valle Piana: i casi nei comuni

Un decesso per Covid-19 nel salernitano. Si è registrato a Giffoni Valle Piana, che ha registrato zero nuovi positivi nella giornata di oggi. A comunicarlo il sindaco Antonio Giuliano

Un decesso per Covid-19 nel salernitano. Si è registrato a Giffoni Valle Piana, che ha registrato zero nuovi positivi nella giornata di oggi. A comunicarlo il sindaco Antonio Giuliano: "Purtroppo la nostra città piange oggi il decesso di una nostra concittadina per complicazioni legate al Covid-19. Dal Sindaco dall'amministrazione comunale e dall'intera città va l'abbraccio ai familiari e a tutti i cari"

I casi

Nuovi casi, anche se con netta riduzione, al Coronavirus nel salernitano così come comunicato dai primi cittadini attraverso i loro report serali. Due a Pellezzano, 1 a Capaccio, Tramonti e Vietri sul Mare, 3 a Montecorvino Pugliano