Covid-19, boom di contagi ad Eboli e Pagani: altri casi in cinque comuni

Aumentano i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Boom di contagi a Pagani - 22 quelli registrati dal 30 gennaio al 2 febbraio (94 totali) – e 19 ad Eboli (253 totali).

Gli altri comuni

Undici a Pellezzano: si tratta della signora Criscuolo Laura, residente in Via M.L.King a Cologna (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità); il signor Ruggia Antonio, residente in Via Chiuiano a Capezzano (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità); De Simone Celestino, residente in Via Padre Barone a Pellezzano (ha autorizzato alla divulgazione delle proprie generalità); tre cittadini residenti in Capezzano; tre cittadini residenti in Cologna; due cittadini residenti in Capriglia. Altri 3 a San Valentino Torio (42 totali); 1 a Giffoni Valle Piana (31); 5 a San Cipriano Picentino (30 totali).