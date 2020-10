Focolaio Covid ad Eboli, sei contagiati dopo la festa per una comunione

Sale la tensione ad Eboli dove il numero dei positivi al Covid-19, come confermato dal sindaco facente funzioni Luca Sgroia, è salito a quota 32. Nelle ultime ore è contagi registrati sei positivi che sarebbero riconducibile al banchetto di una prima comunione organizzato da una famiglia del rione “Paterno” in un ristorante cittadino.

La quarantena

In occasione proprio dei festeggiamenti, svolti comunque rispettando le regole anti-contagio, il virus si sarebbe diffuso nel nucleo familiare. Tutti i contagiati, come previsto dal protocollo, sono stati posti in quarantena.