Covid-19: nuovi contagi in quattro comuni, scuola chiusa a Padula

Aumentano ancora i casi positivi in alcuni comuni della provincia di Salerno. Altri 2 contagi, infatti, sono stati registrati a Vietri sul Mare ed altrettanti a Fisciano (una donna residente alla frazione Soccorso, l’altra alla frazione Nocelleto); 6 a Maiori che comprendono alcuni alunni della scuola primaria paritaria; 2 positivi anche a Tramonti.

Vallo Diano

A Padula è risultata positiva al tampone un’alunna della Scuola dell’Infanzia in località Cardogna. Il sindaco Michela Cimino, di conseguenza, ha disposto la sospensione delle attività didattiche per l’intero plesso per la sanificazione degli ambienti con successiva ripresa per le sezioni A e C per il 4 novembre, lasciando sospese le attività attività per la sola sezione B fino a specifica comunicazione dell’Asl.