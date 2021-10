Covid-19: nuovi contagi a Minori e Fisciano, il report dei sindaci

Aumentano i contagi in Costiera Amalfitana e nella Valle dell’Irno. Dopo la positività della collaboratrice scolastica (già vaccinata) della scuola dell'infanzia del plesso di Cetara, l'Amministrazione Comunale ha disposto la somministrazione e l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi per tutti i bambini e le maestre.I tamponi hanno dato tutti esito negativo. Di qui l’appello alla popolazione “a mantenere alta la guardia e a restare in casa per chiunque sia stato a contatto con la collaboratrice. Entro martedì saranno disposti nuovi tamponi molecolari obbligatori per gli alunni e le maestre del plesso scolastico, al fine di scongiurare qualsiasi dubbio”.

Gli altri comuni

A Minori si registrano oggi otto nuovi casi di positività: complessivamente gli attuali positivi sono 21.Buona parte dei nuovi contagi risultano dall'attività di controllo dell'Asl per bimbi già in quarantena di due classi elementari. Altri sono familiari conviventi con precedenti positivi. Un nuovo caso positivi è stato accertato anche nel comune di Fisciano: si tratta – scrive il sindaco Vincenzo Sessa su Facebook – del signore Giuseppe De Caro residente a Fisciano Capoluogo: “Anche per lui sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare”.