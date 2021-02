Covid-19: nuovi contagi in quattro comuni salernitani

I sindaci invitano i propri concittadini a rispettare le normative in vigore per prevenire la diffusione del virus

Il Covid-19 continua a diffondersi nei comuni della provincia di Salerno. Due nuovi contagi (97 totali). sono stati rilevati a Pellezzano: si tratta – comunica il Municipio – di Vincenzo Pecoraro, residente in via Lisca e un residente di Pellezzano Capoluogo. Per entrambi è stata già predisposta la relativa ordinanza di isolamento e l'Asl sta provvedendo al tracciamento dei contatti.

Gli altri comuni

Un’altra positività è stata registrata a Fisciano Capoluogo, mentre 6 sono le guarigioni. Sei casi (11 totali) a Ravello, di cui 4 nella frazione di Sambuco e sono i contatti di un uomo risultato positivo al tampone venerdì scorso. Un solo contagio a Scala: si tratta di una delle figlie della 72enne ricoverata venerdì scorso al Covid Center del Ruggi perché positiva asintomatica. I sindaci invitano i propri concittadini a rispettare le normative in vigore per prevenire la diffusione del virus.