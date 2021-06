Covid-19, 4 nuovi contagi a Furore: l'appello del sindaco

Altresì undici cittadini contatti stretti dei positivi sono stati posti in quarantena in attesa del tampone

Nuovi casi positivi in Costiera Amalfitana. E, precisamente, nel comune di Furore. L’Asl di Salerno, infatti, ha comunicato la positività di quattro cittadini che sono stati subito posti in isolamento.

La prevenzione

Altresì undici cittadini contatti stretti dei positivi sono stati posti in quarantena in attesa del tampone. L’appello del sindaco Giovanni Milo: “Invitiamo i cittadini a non abbassare la guardia.