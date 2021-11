Covid-19, nuovi positivi ma anche guariti in Provincia: il report

Nuovi positivi al Covid-19 nella provincia di Salerno, così come persone guarite dalla malattia. Nel comune di Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa ha comunicato la positività di cinque persone. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Alcuni di loro provengono dalle frazioni di Soccorso, Bolano e Pizzolano

Guariti in Costiera

Ad Atrani invece si registra la guarigione dal Covid-19 di sette cittadini. Il totale dei contagi sul territorio comunale cala a sette.