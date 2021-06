Covid-19, un morto a Montecorvino Rovella: i contagi nei comuni

Ancora in calo i contagi da Covid-19 nel salernitano, stando ai report dei sindaci della Provincia. Nuovi positivi a Capaccio, Castellate e San Cipriano Picentino, uno a testa, mentre sono due quelli a Pellezzano. A Laurino, il sindaco Romano Gregorio parla di una situazione epidemiologica in "evoluzione veloce, mano mano che vengono comunicato i risultati dei tamponi - scrive attraverso Facebook - E’ in costante aumento il numero dei positivi e il numero delle persone poste in isolamento fiduciario. Noi siamo in costante contatto con le autorità sanitarie per monitorare la situazione e concordare tutte le eventuali azioni da intraprendere. È stata già fissata la data del 6 giugno, per effettuare i tamponi monoclonali ai bambini della scuola dell’infanzia e agli studenti dell’Istituto Superiore. Ho chiesto di ampliare lo screening anche ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media (l’Asl si è riservata la decisione). Fortunatamente, al momento, nessun caso positivo mostra sintomi gravi"

Un decesso

Nella giornata di oggi, come comunicato dal sindaco, a Montecorvino Rovella si è registrato un nuovo decesso, "dovuto a complicanze legate al Covid", oltre ad una nuova persona positiva.