Covid-19 a Salerno, due amministrativi positivi al liceo "Alfano I". Nuovi casi in tre comuni

Aumentano i contagi a Salerno e nei comuni della provincia. Resta alta l’attenzione soprattutto dopo la riapertura delle scuole: è di ieri la notizia dell’isolamento domiciliare per un gruppo di bambini che frequentano una quarta elementare della scuola “Gatto” di Pastena e di una loro insegnante. Questa mattina, invece, due dipendenti amministrativi del liceo “Alfano I" sono risultati positivi al tampone. Immediatamente sono scattate tutte le procedure per la ricostruzione dei contatti. Ora la scuola potrebbe essere chiusa per la sanificazione degli ambienti: la decisione spetterà alla preside.

I contagi nei comuni

Una buona notizia arriva da Montano Antilia, dove lo screening anti-covid che ha interessato tutto il personale scolastico (docente e non) che si è tenuto nella giornata di ieri ha dato esito negativo. A comunicarlo “con immensa gioia, grande entusiasmo e soddisfazione” è il sindaco Luciano Trivelli: “Tutto il personale è risultato essere negativo ai test. Grazie al dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno per la notevole disponibilità e per l' intensa azione sinergica, grazie a Coloro i quali si sono sottoposti ai test mostrando considerevole senso di responsabilità”.

Si registrano, invece, 6 nuovi contagi a Campagna (107 totali), 6 a Baronissi (55) e 9 a Pontecagnano Faiano (152).