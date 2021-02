Covid-19 a Scafati, nuovi contagi al liceo “Caccioppoli" e all’istituto “Pacinotti”

Sale la tensione a Scafati, dove altri casi di Covid-19 sono stati rilevati nelle scuole, tra personale docente e studenti, in particolare al liceo scientifico “R. Caccioppoli" e all’istituto superiore “A.Pacinotti”. Alla luce di tali segnalazioni il sindaco Cristoforo Salvati si è subito attivato contattando il Dipartimento di prevenzione, nella persona della dottoressa Novi, referente per Scafati, la quale ha comunicato che al momento, nonostante i casi di positività riscontrati nelle due scuole, non vi sono i presupposti di natura sanitaria che richiedano la chiusura dei plessi.

I controlli

Il primo cittadino conferma la linea dura: “Continuerò a monitorare la situazione, rendendomi fin da ora disponibile ad adottare un provvedimento di chiusura, come è successo nelle scorse settimane con l’istituto comprensivo “T. Anardi”, qualora dal Dipartimento di prevenzione dovessero arrivare indicazioni in tal senso. Per eventuali problematiche di carattere organizzativo, determinate dalla indisponibilità di personale docente contagiato o in quarantena che renderebbe difficile il prosieguo delle attività didattiche in presenza sono solidale con i dirigenti scolastici e credo che bisogna lavorare per rapide soluzioni. Resto convinto che la mia ordinanza, seppur concepita a scopo preventivo, avrebbe ridotto l'incidenza di positività nella nostra città che purtroppo oggi conta 456 positivi di cui 117 negli ultimi cinque giorni”. Poi annuncia: “Lunedì chiederò un incontro a sua Eccellenza il Prefetto di Salerno e ai sindaci della provincia di Salerno ritenuti dall'Unita di Crisi della Regione Campania a rischio zona rossa, per confrontarci su eventuali misure da adottare congiuntamente per la salvaguardia della salute pubblica”.