Covid-19: 3 nuovi contagi a Montano Antilia, l'appello del sindaco

Aumentano i contagi nel comune di Montano Antilia. Dei 19 cittadini in quarantena a Massicelle, 3 sono risultati positivi al secondo tampone: si tratta della sorella (del ragazzo rientrato dall' Emilia Romagna in agosto per ricongiungersi con i propri familiari) e due dei suoi figli. Quindi, il numero di positivi attualmente presenti a Massicelle è pari a 9 tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Il commento

L’appello del sindaco Luciano Trivelli: “È inutile sottolineare la delicatezza e la complessità del momento, la guardia deve rimanere altissima facendo prevalere grande responsabilità e senso civico da parte di Tutti! Massima vicinanza ai nostri Concittadini colpiti da questo "terribile nemico"!”.