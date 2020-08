Vigile contagiato a Salerno, negativi i tamponi di tutti i colleghi: parla il sindaco

Tutti negativi, i tamponi cui sono stati sottoposti 130 agenti della Polizia Municipale di Salerno, a seguito del caso di positività di un loro collega registrato oggi. A comunicarlo al sindaco Vincenzo Napoli e all'assessore Mimmo De Maio, l'Asl cittadina.

Come è noto, un operatore della Polizia municipale di Salerno è risultato positivo al Covid-19. Immediatamente è stata sanificata la sede centrale del Comando, le vetture di servizio sulle quali viaggiava il soggetto e sono stati effettuati screening su 130 agenti.

"Questa notizia non deve generale alcun allarmismo ma far riflettere, ancora una volta, che il Covid non è un problema risolto. Tutti insieme dobbiamo seguire poche ma efficaci regole per evitare la diffusione del contagio: lavare spesso le mani, evitare assembramenti e indossare la mascherina in luoghi chiusi. Da parte dell'Amministrazione comunale stiamo mettendo in campo tutte le azioni per contenere questa emergenza. Il mio ringraziamento va a tutte le forze dell'ordine, in primis alla Polizia municipale, che stanno facendo un lavoro encomiabile di controllo capillare sul territorio nonché alle organizzazioni sindacali che pongono l'attenzione su questioni importanti e complesse da gestire con spirito di cooperazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abbiamo la fortuna di vivere in una regione, la Campania, guidata dal presidente Vincenzo De Luca che con determinazione assume decisioni che mettono in primo piano la salute dei cittadini. In questa ottica si inserisce, appunto, anche l'ultima ordinanza regionale di proroga delle misure per gli esercizi commerciali e tpl e di rilevazione temperatura corporea negli uffici aperti al pubblico".