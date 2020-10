Covid-19, allarme a Nocera: 15 casi di positività nella Nocerina Calcio

Il Covid-19 contagia anche la Nocerina Calcio 1910. Nel corso dei consueti test per la rilevazione del virus sono stati riscontrati ben 15 casi di positività tra componenti team e staff.

L'avviso

La conferma arriva direttamente dall’ufficio stampa: “La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Sospese in via precauzionale anche tutte le attività del settore giovanile per le prossime due settimane. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.