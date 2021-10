Covid-19: aumentano i contagi a Centola, scuole chiuse a Laurino

Aumentano i casi positivi al Covid-19 nel Cilento. In particolare, a Centola, questi sono i dati aggiornati alla serata di oggi: 16 a Centola Capoluogo, 6 a Palinuro, 2 a San Severino, 1 a Foria. Chiuse le scuole fino al 30 ottobre; massimo 30 persone al cimitero. Il sindaco Carmelo Stanziola spiega sui social: “In giornata ho convocato il Coc e dalla riunione è emersa la necessità di predisporre un’ordinanza restrittiva che ha come finalità di arginare il più possibile il contagio in atto. Nella stessa si intende contingentare anche gli accessi al Cimitero durante la ricorrenza della Commemorazione dei Defunti. Si raccomanda ai commercianti il pieno rispetto delle norme vigenti anticovid (mascherina, distanziamento), la cui inosservanza verrà sanzionata come per legge. La situazione richiede da parte di tutti massima attenzione e collaborazione”.

L'altro comune

A Laurino, invece, è risultato positivo al tampone un docente della scuola secondaria di primo grado che, però, abita in un altro comune. Al momento – si legge sul profilo Facebook del sindaco Vincenzo Speranza – sono state sospese le attività didattiche in presenza da domani (27 ottobre) fino al 2 novembre, in attesa dello screening che sarà effettuato su docente, personale scolastico, personale Ata e alunni. Saranno effettuate, inoltre, le operazioni di sanificazione degli spazi dell’edificio scolastico.