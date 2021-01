Covid-19: crescono i focolai in tre ospedali, casi positivi a Cannalonga e Campagna.

Sale la tensione per il costante aumento dei contagi negli ospedali salernitani. Si allarga il focolaio nel reparto di Neurologia dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove si contano 33 infettati, con 17 pazienti, 12 infermieri e quattro medici contagiati. Per precauzione, nella serata di ieri, il reparto è stato momentaneamente chiuso. Altri 18 infettati, invece, si contano in Cardiologia, con otto infermieri, tre operatori socio-sanitari, due medici e cinque pazienti. Chiusa, momentaneamente, la Cardiologia del nosocomio “Maria Santissima Immacolata” di Eboli, per i casi di 4 pazienti e un infermiere. Crescono i contagi anche all’ospedale di Roccadaspide dove i positivi hanno raggiunto quota 37: tra il personale contagiato anche un camice bianco in servizio al Pronto Soccorso, dov’è scattata la sanificazione di tutti i locali e degli ambulatori.

I contagi nei comuni

Primi casi Covid a Cannalonga, lo ha annunciato il sindaco Carmine Laurito: “Credevamo di essere riusciti nell’intento di non registrare alcun caso, ma purtroppo il virus ha toccato anche noi; ora più che mai ricordo alla cittadinanza tutta l’importanza del rispetto delle regole anti contagio”. Di qui l’invito alla cittadinanza a "limitare i rapporti interpersonali, a rispettare le distanze e a indossare i dispositivi di protezione. Ai nostri cittadini risultati positivi vanno i migliori auguri di pronta guarigione”. Due nuovi contagi sono stati rilevati a Campagna, dove i totali sono 118. Di questi 118 casi, 97 si sono sviluppati all’interno di 33 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare).