Covid-19, nuovi contagi nei comuni: il report dei sindaci

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, così come comunicato dai sindaci con i bollettini istituzionali diffusi attraverso i canali social.

Il bollettino

Sono 22 i nuovi contagi a Fisciano, 11 a Serre, 6 a Minori, 11 a Giffoni Sei Casali, 9 ad Agropoli, 50 ad Amalfi, 1 a Scala, 6 a Ravello, 37 a Tramonti, 5 a Sicignano degli Alburni, 13 a Palomonte, 1 a Postiglione

Paganese, positivi tra staff e squadra

Sono 6 i positivi all'interno della società "La Paganese Calcio 1926 srl". A seguito dei test anti Covid19 mediante tampone molecolare, effettuati come da protocollo per la ripresa degli allenamenti, sono emersi sei casi di positivitá all’interno del gruppo squadra tra staff e calciatori. Le persone risultate positive, tutte asintomatiche, sono in isolamento e sotto osservazione dello staff medico azzurrostellato