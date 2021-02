Nuovi casi di Covid-19, anche in serata nel salernitano, così come comunicato dai rispettivi sindaci dei comuni

Nuovi casi di Covid-19, anche in serata nel salernitano, così come comunicato dai rispettivi sindaci dei comuni. A Maiori un nuovo positivo, così come a Montecorvino Rovella. Cinque invece i nuovi casi a San Cipriano Picentino, mentre sono 17 i casi della giornata ad Eboli, 9 a Siano e 6 a Pontecagnano.