Covid-19, aumentano i contagi nei comuni: il bilancio dei sindaci

Il virus continua a dilagare da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 35 casi positivi nella sola città di Pagani in quattro giorni

Il Covid-19 continua a dilagare da nord a sud della provincia di Salerno. Record a Pagani con 35 nuovi contagi in quattro giorni (143 totali); 9 a Campagna (92), 6 ad Angri (262), 5 a Montecorvino Rovella (62), 4 a Pontecagnano Faiano (241), 4 a San Marzano sul Sarno, 4 a Mercato San Severino (128).

L’appello

I sindaci invitano quotidianamente i propri concittadini al rispetto delle normative in vigore per la zona gialla per prevenire la diffusione del virus nelle città e nei paesi del territorio salernitano.