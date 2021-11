Covid-19: 184 nuovi contagi nel salernitano, "quarta ondata" a Baronissi

Sono 184 i nuovi contagi nel salernitano: lo rende noto il Ministero della Salute. I casi positivi al Covid-19 registrati finora nel nostro territorio salgono a 76.613.

Ecco i nuovi casi di Covid su base provinciale

Napoli: 283.243 (334)

Salerno: 76.613 (184)

Caserta: 73.060 (70)

Avellino: 22.239 (44)

Benevento: 14.138 (31)

“Quarta ondata” a Baronissi

Continua a salire il numero dei cittadini positivi al Coronavirus. “La quarta ondata è ormai fra noi” scrive sui social il sindaco Gianfranco Valiante. Nella città della Valle dell’Irno la percentuale delle persone vaccinate è 81%. “Ancora troppi i cittadini che rifiutano di vaccinarsi. Esorto ancora gli indecisi e i riottosi a seguire le indicazioni del mondo scientifico e sottoporsi al vaccino” aggiunte Valiante che chiarisce: “Il possesso del certificato di vaccinazione “green pass” non è ovviamente condizione sufficiente per respingere il virus. Occorre indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, mantenere il distanziamento, evitare assembramenti. Gli over quaranta e i soggetti fragili possono richiedere la somministrazione della terza dose di vaccino, se trascorsi sei mesi dalla seconda”.