Covid-19: contagiati infermiera e 4 pazienti al Ruggi, altri casi in sei comuni

Aumentano ancora i casi positivi di Covid-19 nei comuni salernitani. E, intanto, sale la tensione al “Ruggi” di Salerno per la diffusione del virus nei reparti. Nelle ultime ore sono stati rilevati altri 6 contagi a Baronissi (218 totali), 4 a Capaccio Paestum (116 totali), 3 ad Amalfi (34 totali), 2 a Vietri sul Mare (63 totali), 1 a Campagna (67 totali, di cui 45 si sono sviluppati all’interno di 23 famiglie), 1 a Sapri (14 totali).

L'epidemia al "Ruggi"

Dopo il presidio organizzato dal Tribunale del Malato per denunciare la diffusione dei contagi (sarebbero 150) all’interno dell’azienda ospedaliera universitaria, ieri è tornata a salite l’apprensione in via San Leonardo dove sono risultati positivi quattro pazienti e un’infermiera operanti nel reparto di “Chirurgia d’Urgenza”. Subito sono partite le indagini per ricostruire i contatti e soprattutto il percorso di diffusione del virus. Avviati anche tutti i protocollo di sanificazione e prevenzione da parte della direzione sanitaria.