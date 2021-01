Covid-19: focolaio in una Rsa ad Albanella, nuovi casi in sette comuni

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 in provincia di Salerno. Questa sera, ad Albanella, sono state emesse le ordinanze di quarantena per gli ospiti della RSA “Villa Igea”. In totale si tratta di 26 ospiti positivi, 7 negativi e comunque isolati per ragioni di possibile contatto. In totale gli operatori positivi risultano essere 9 ma solo 2 di loro risultano residenti ad Albanella. “La proprietà della struttura e la D.S. – comunica il sindaco Enzo Bagini - hanno fornito ampie rassicurazioni circa l’applicazione dei protocolli COVID previsti in queste evenienze e l’Amministrazione Comunale ha garantito già nei prossimi giorni la fornitura di alcuni dispositivi di protezione atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza. Al tempo stesso il Nucleo comunale di Protezione Civile sarà a disposizione per ogni eventuale necessità logistica.

Il farmacista

Il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli è stato informato, oggi, che il dottore Francesco Imbriaco, titolare della farmacia "Antilia " situata a Montano capoluogo, è venuto a contatto qualche giorno fa, con una persona risultata positiva al virus. Il dottore Imbriaco ha già praticato un tampone rinofarigeo (molecolare) che ha dato esito negativo. Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad un altro tampone rinofarigeo a scopo preventivo.

I contagi nei comuni

Ben 9 contagi sono stati rilevati a Pontecagnano Faiano (157 totale); 16 ad Eboli (244); 4 a Montecorvino Rovella (32); 3 a San Cipriano Picentino (7); 3 a Pagani (72); 2 ad Altavilla Silentina (13 totali); 2 a Pellezzano (67).