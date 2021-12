Covid-19, annullati gli eventi a Eboli: i casi nei comuni

Nuovi casi di Covid-19 in provincia di Salerno, in aumento così come confermato dal bollettino regionale. Lo hanno annunciato i vari sindaci dei comuni, attraverso i propri canali istituzionali

A Eboli niente eventi

Alla luce del dilagare del contagio da Covid 19 in città e della ordinanza di De Luca, ad Eboli, il sindaco Mario Conte ha deciso di annullare tutti gli eventi in programma per il calendario delle manifestazioni natalizie, sia al chiuso che all’aperto.

I contagi

Tre i nuovi positivi a Siano, sei a Capaccio-Paestum, nove a Castellabate, tre a Giffoni Valle Piana, sei a Postiglione, 2 a Sicignano degli Alburni, 1 ad Altavilla Silentina. Sono venti i casi positivi a Centola, così distribuiti: Palinuro 16; Foria 1; San Severino 1; San Nicola 2; 2 a San Gregorio Magno