Covid-19, record di contagi a Scafati: fioccano le prime multe

Record di contagi nella città di Scafati. L’ultimo aggiornamento dell’Asl ha registrato 84 casi complessivi, di cui 3 ospedalizzati (tra cui l’assessore Di Massa) e la restante parte domiciliata. Lo comunica, su Facebook, il sindaco Cristoforo Salvati.

Le prime multe

Intanto sono iniziate a fioccare le prime multe contro chi non rispetta le normative anti-Covid. “Stamattina le forze dell'ordine hanno pattugliato le nostre strade in sinergia, elevando sanzioni verso coloro che violavano la normativa anti-covid. Siamo in una fase cruciale della pandemia in Campania e dobbiamo bloccare l'avanzata del virus che ci vede tra le prime regioni d'Italia. È il momento dei controlli ma anche della responsabilità di ognuno di noi” conclude Salvati.