Covid-19, nuovi casi nelle scuole a Salerno e Cava: scatta la quarantena

Aumentano ancora i contagi nelle scuole di Salerno e provincia. Oggi pomeriggio è stato accertato che un’alunna, frequentate la classe 2H della scuola secondaria di primo grado “Torquato Tasso” del capoluogo è risultata positiva al Covid-19. Per questo il dirigente scolastico Elvira Vittoria Boninfante ha disposto la sospensione dette attività in presenza per tutti gli alunni della medesima classe, per i docenti del Consiglio di classe e per il collaboratore scolastico interessato. La quarantena sarà in vigore dal 6 al 15 febbraio: tutti gli alunni della classe svolgeranno le lezioni in Dad. La scuola effettuerà la sanificazione dei locali interessati.

A Cava de’ Tirreni

Due casi positivi sono stati registrati presso l’istituto comprensivo “Alfonso Balzico”: la preside, oggi, ha disposto la quarantena per docente ed alunni di una classe della scuola secondaria di primo grado.