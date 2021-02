Covid-19, due studenti positivi ad Agropoli e Capaccio Paestum: scatta la sanificazione delle scuole

Aumentano ancora i casi di Covid-19 nelle scuole della provincia di Salerno. Oggi, dopo Buccino e Cava, tocca ad Agropoli dove il sindaco Adamo Coppola ha firmato una sospensione delle attività didattiche della scuola “Landolfi” di Piazza della Repubblica, per consentire le operazioni di sanificazione. La decisione è scaturita per la positività al tampone di un alunno, non residente ma frequentante la scuola primaria agropolese. Ricostruita la catena dei contatti, alunni e insegnanti coinvolti sono stati posti in quarantena, in attesa di tampone. Intanto, in città, sono in totale 2 i casi di positività comunicati oggi, 3 le guarigioni; quindi i totali scendono a 13.

Sempre oggi, intanto, è stata effettuata la sanificazione della scuola media di Capaccio a seguito della positività di una studentessa. Ora, come da prassi, compagni di classe e docenti saranno sottoposti a tampone. Lo stesso vale per i familiari. L’istituto scolastico è comunque rimasto aperto per la didattica in presenza nelle altre classi.