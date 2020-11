Covid-19: calano i contagi ma scuole chiuse a Scafati, altri casi a Baronissi e Sant'Egidio

Resta alta l’attenzione, nel salernitano, per la diffusione del Covid-19. Ma, fortunatamente, non mancano le buone notizie. A Scafati, ad esempio, nelle ultime ore si è registrata la guarigione di ben 40 cittadini facendo scendere il totale dei positivi a 400.

Esercito e scuole chiuse

Un numero comunque elevato che ha spinto il sindaco Cristoforo Salvati a firmare un’ordinanza che dispone per i titolari gestori di scuole per l'infanzia primaria e secondaria, pubblici e privati, la sospensione di tali attività dal 24 novembre fino al 3 dicembre. “Questa decisione – spiega - è maturata insieme all'assessore alla pubblica istruzione Alessandro Arpaia che ringrazio, dal confronto con i dirigenti scolastici. La sua ratio è quella di evitare, quanto più possibile, la circolazione di persone sul territorio e gli assembramenti. Fin dal principio della seconda fase della pandemia ho sostenuto che le scuole fossero un luogo sicuro e dovessero rimanere aperte ma a questo punto si tratta di uno sforzo necessario, per riaprire appena possibile, che la nostra comunità deve fare per abbattere la curva dei contagi”. Poi conferma l’arrivo dell’esercito: “Bisogna stare a casa e uscire solo per necessità e per assicurare un controllo del territorio arriverà anche l'esercito. Ho bisogno del vostro aiuto e del vostro sostegno in questo momento difficile non solo per gli scafatesi ma per l'intera nazione” conclude Salvati.

Gli altri comuni

Sempre nell'Agro nocerino sarnese, altri 6 casi positivi sono stati rilevati nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino: 116 i totali, tra cui un paziente ricoverato in ospedale, 4 i guariti. Aumentano i contagi a Baronissi (altri 12 nelle ultime ore) per complessivi 246 casi, 4 i nuovi guariti.