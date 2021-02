Contagi in aumento e scuole riaperte dal Tar: il sindaco di Scafati chiede l'esercito

Alla luce dell'incremento del numero dei nuovi casi di contagio da Covid 19 che si sono registrati a Scafati nelle ultime due settimane ed in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza disposta dal recente decreto del Tar Campania (sezione distaccata di Salerno), che ha sospeso l’ordinanza del 6 febbraio del sindaco Cristoforo Salvati accogliendo l’istanza presentata da sette cittadini, il primo cittadino ha inviato una nota al Prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere l’invio di militari affinchè “possano supportare le forze dell’ordine cittadine nelle attività di controllo quotidiane finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme anti-contagio su tutto il territorio, per evitare l’ulteriore diffusione del virus”.

Le criticità

Nonostante le misure finora adottate dal Comune per contrastare la diffusione del Covid-19, rafforzate dai ripetuti appelli alla cittadinanza, “sono sempre più numerose le segnalazioni di assembramenti e di comportamenti irresponsabili, soprattutto da parte dei più giovani, sorpresi spesso in prossimità di istituti scolastici o di luoghi di ritrovo privi di mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale”. Con la ripresa delle attività didattiche in presenza “aumenteranno ulteriormente, a mio avviso, i rischi di diffusione del virus”. “Purtroppo - sottolinea Salvati - con le esigue risorse degli organici delle forze dell’ordine cittadine su cui possiamo contare è davvero difficile, se non impossibile, assicurare quotidianamente un’attività di controllo capillare che voi stessi continuate a sollecitare, nel timore che la brusca impennata dei contagi possa assumere aspetti ancora più preoccupanti, con il rischio di una zona rossa per Scafati, che non posso di certo escludere”.

L’appello al Prefetto e alla città

Di qui la decisione di Salvati di rivolgersi al Prefetto per “chiedere manforte in merito ai controlli da attuare per assicurare il rispetto delle normative anti-contagio e affinché venga rafforzato il presidio delle forze di polizia nella nostra città, anche mediante l’utilizzo di personale dell’Esercito. Continuo a ritenere che bisogna stare attenti ed evitare che si creino situazioni che possano favorire la diffussione del Covid”. Domani, come ha stabilito il Tar, i nostri studenti torneranno in classe, ma bisogna tenere alta la guardia. “Difendo le mie scelte e le motivazioni che mi avevano indotto a firmare l'ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza, sospesa dal Tar. Era un provvedimento precauzionale, tenuto conto del fatto che anche nelle scuole nelle ultime settiamane erano in aumento i casi di positività. Non a caso, proprio stamattina, dal Dipartimento di prevenzione dell'Asl ho avuto conferma di altri nuovi contagi, riconducibili sempre agli ambienti scolastici. Sono 27 attualmente, a fronte dei 19 comunicati nell'ultimo aggiornamento di sabato. Continueremo a monitorare la situazione costantemente. Intanto, vi invito alla prudenza. Siate responsabili, per voi e per gli altri” conclude Salvati.