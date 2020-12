Covid-19, a Nocera controlli prima delle feste: nuovi casi nei comuni

Nuovi casi di Covid-19 comunicati in serata dai sindaci e dai rispettivi canali istituzionali. Quattro i nuovi contagi nel comune di Pellezzano, mentre 7 sono i casi registrati a Giffoni Valle Piana e 6 a Montecorvino Rovella. Nel comune di Capaccio Paestum i nuovi positivi al Coronavirus sono 3, due invece a Siano, così come a Roccapiemonte, mentre 7 sono i positivi ad Eboli.

Controlli nell'Agro

A Nocera Inferiore, il sindaco Manlio Torquato riunirà un tavolo tecnico di protezione civile con i delegati dell'Asl e delle forze del'ordine, oltre alle rappresentanze consiliari, per studiare provvedimenti da adottare per contenere assembramenti e scongiurare comportamenti pericolosi in coincidenza con le festività natalizie. "A tutti sarà chiesto un ragionevole sacrificio - dice Torquato - per evitare rischi che potremmo pagare poi a caro prezzo in termini di salute e di mortalità della popolazione a rischio".